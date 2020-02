VIDEO - Ovazione per Gattuso: squadra riunita al cinema per il nuovo film di ADL

Ovazione per Rino Gattuso al Med di Fuorigrotta, dove la squadra è tutta riunita in sala per "Si vive una volta sola", il nuovo film di De Laurentiis con Carlo Verdone, Rocco Papaleo e Anna Foglietta. "Grande ringhio", l'urlo di tanti tifosi presenti nel multisala partenopeo per vedere sfilare gli azzurri con le rispettive compagne.