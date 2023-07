VIDEO - "Scusami Presidè”, un ex ‘A16’ chiede scusa ad ADL all’ingresso trionfale in campo

Le sliding doors dopo uno Scudetto e la dimostrazione dell’ottima capacità gestionale e imprenditoriale che ha portato ad una storica vittoria.

Fonte: Da Dimaro, Antonio Gaito e Francesco Carbone

"Scusami presidente”. Un anno dopo a Dimaro è cambiato tutto. Aurelio De Laurentiis è stato accolto in maniera trionfale al coro "C'è solo un presidente" e durante il giro di campo, un ex A16, uno dei tantissimi tifosi che evidentemente ha duramente contestato il presidente nel ritiro di un anno fa, si è scusato per le critiche rivoltegli ed ha stracciato un foglio con la scritta A16. Le sliding doors dopo uno Scudetto e la dimostrazione dell’ottima capacità gestionale e imprenditoriale che ha portato ad una storica vittoria. Di seguito il video dei nostri inviati