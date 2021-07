VIDEO TN - Spalletti: "I nostri tifosi ci stimolano, vogliamo averli sempre al nostro fianco"

Nel corso della presentazione della squadra in piazza a Dimaro, è intervenuto dal palco Luciano Spalletti: "l più grandi rinforzi che possiamo ricevere da questo calciomercato è la possibilità di riavere allo stadio Diego Armando Maradona i nostri tifosi. A volte può sembrare una presenza troppo opprimente quella dei nostri tifosi, ma non è così. Loro ci stimolano tutte le volte a dare sempre il meglio e quindi li vogliamo al nostro fianco". Di seguito le immagini filmate dai nostri inviati in ritiro.