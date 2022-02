"Vietato abbassare la guardia", Spalletti ha lavorato molto sulla testa. Ma il Napoli è già cresciuto

Il mese di gennaio si è concluso con un ottimo bilancio per il Napoli, ma sarà questo febbraio a decidere gran parte delle sorti degli azzurri. E, per questo, Luciano Spalletti ha lavorato molto sulla testa dei suoi giocatori in questi giorni. "Vietato abbassare la guardia", il concetto espresso più volte, anche se dopo il Venezia c'è l'Inter.

Psicologia.

E' la psicologia dell'allenatore di Certaldo, come scrive il Corriere dello Sport: "Il signor Luciano, giustamente, ha preparato la partita sia dal punto di vista tecnico-tattico sia dell'atteggiamento: vietato abbassare la guardia, vietati i cali di tensioni e certi errori di valutazione che i suoi, a dire il vero, hanno imparato a evitare ormai da un po'".