Zanoli: “Voglio restare a Napoli, ma non dipende solo da me. Spalletti? Crede nei giovani”

© foto di www.imagephotoagency.it

Direttamente dal ritiro dell’Italia Under 21, il terzino del Napoli Alessandro Zanoli ha rilasciato delle dichiarazioni sul proprio futuro durante una conferenza stampa. Queste le sue parole: “Il mio obiettivo è restare al Napoli, poi dipende anche dalla società e non solo da me. Mister Spalletti fin dai primi giorni di ritiro mi ha dato fiducia, dimostrandolo nella partita con l'Atalanta e poi in quella contro la Fiorentina. Crede nell'impiego dei giovani, basta far vedere il tuo valore in allenamento, poi lui ha il coraggio di metterti in campo”.

Il terzino del Napoli parla poi della sua esperienza con la Nazionale: “Puntavo molto alla convocazione dell'Under, era uno dei miei obiettivi, mi fa molto piacere, sono onorato di indossare questa maglia. Ho trovato un bel gruppo, compatto, ragazzi fantastici che mi hanno accolto molto bene. Mi rendo conto dell'importanza di questo momento, sappiamo che dobbiamo sfruttare al meglio le opportunità che ci vengono date".

Non c'è stato ancora un faccia a faccia con il ct Nicolato: “Ma sono pronto a qualsiasi cosa, ovunque mi metterà in campo cercherò di dare il massimo”.