Zielinski a Dazn: "Gol-vittoria nel derby, che felicità! Scudetto? Siamo forti, speriamo..."

Piotr Zielinski, centrocampista del Napoli e match-winner nel derby con la Salernitana, a fine partita commenta a caldo quando accaduto dal campo ai microfoni di Dazn: "Non è stato facile, ho sbagliato un gol quasi fatto ad inizio partita. Non abbiamo sfruttato bene la superiorità numerica, ma conta che abbiamo vinto e siamo contenti".

Mancava il riferimento fisico alla Osimhen? "La Salernitana si è messa bene in difesa, arrivavamo ai venti metri e ci mancava decisione nel tirare in porta o nei passaggi decisivi".

Hai ritrovato il gol: pesava l'astinenza? "No, non pesava, ma sono felice che è arrivato in questo momento. E' il gol-vittoria nel derby, sono contento. Ma più che per il gol sono felice per la squadra che continua a vincere".

Credete allo scudetto? "Siamo consapevoli di essere forti, lo dicono i risultati. Dobbiamo continuare su questa strada e vincere più partite possibili. Speriamo che alla fine arrivi quello scudetto che tutti sognano".

A fine partita tutti in campo ad abbracciarsi: è quest'unione che fa la differenza? "Sì, sicuramente sì. Avete visto che atmosfera si vive qui durante le partite. I tifosi della Salernitana hanno spinto la loro squadra, che non è forte come noi ma ha dimostrato di avere cuore e grinta".