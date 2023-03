Zielinski ha annunciato la sua scelta a Giuntoli e ADL

Piotr Zielinski e la volontà di restare al Napoli. Ne scrive l'edizione odierna del Corriere dello Sport, che anticipa le scelte del polacco

Piotr Zielinski e la volontà di restare al Napoli. Ne scrive l'edizione odierna del Corriere dello Sport, che anticipa le scelte del polacco: "Quello che ha detto ai microfoni di Mediaset, in Polonia, Zielinski lo aveva già anticipato a Giuntoli e a De Laurentiis: i soldi non saranno un problema, d’altro canto gli hanno insegnato che non sono tutto nella vita, e da parte sua c’è il desiderio di accettare la filosofia di un club che non può ritoccare gli accordi del passato.