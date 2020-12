Zielinski show, i quotidiani: "E' la chiave tattica di Gattuso, il gol vale i sedicesimi"

Piotr Zielinski segna un gran gol ed è il migliore in campo per molti quotidiani sportivi. Voto 6.5 per il Corriere dello Sport: "La chiave tattica di Gattuso, questa volta, apre anche la porta della Real: il suo gol, con il destro secco e preciso, vale i sedicesimi. Recupero fondamentale per la squadra: punta, strappa e segna". Stesso voto, 6.5, per La Gazzetta dello Sport: "Bene nei primi 45 minuti alle spalle di Mertens. Un gol importante, il suo". Voto 7 per il Corriere della Sera.