350 mln immobilizzati a Genova: nuovi regali in arrivo per Gattuso

I soldi non faranno la felicità, ma nel calcio il valore di un calciatore (in linea di massima) rappresenta un riferimento importante per quello che può garantire ad una squadra. Con il Napoli che ha ritrovato (quasi) tutti gli infortunati dopo il maledetto dicembre (non che novembre fosse andato meglio), Gattuso dovrà fare nuove valutazioni e potrà contare su certezze finalmente riacquisite.

A Genova, nella gara vinta contro la Sampdoria, guardare la panchina azzurra faceva un certo effetto per la portata dei calciatori e per il loro valore: dai 100 milioni di Koulibaly, ai 60 di Allan, ai 42 di Lozano, senza pensare all’assente Fabiàn (valore almeno di 80 milioni). C’erano tra gli altri Politano (23), Demme (12) e Maksimovic (15) per una cifra totale degli assenti dall'undici titolare che supera i 350 milioni.

Priorità assoluta, dunque, sarà sfruttare questo enorme capitale con una gestione illuminata di un gruppo che ha colmato le proprie carenze e recuperato gli infortunati (in attesa di Ghoulam e di Malcuit). Koulibaly con il Lecce dovrebbe finalmente ritrovare una maglia da titolare ed andare a formare quella coppia da sogno con Manolas che, per infortuni e squalifiche, non ha mai potuto trovare intesa e continuità. Allan e Fabiàn dovranno invece lottare e dimostrare di aver accantonato problemi fisici ed influenza, considerando l’esplosione di Demme e le grandi indicazioni arrivate da Lobotka. In attacco Mertens e Politano possono sperare in una maglia da titolare, anche in virtù del momento non certo esaltante vissuto da Callejon.

Li aveva chiamati Galacticos Rino Gattuso. Ora li riavrà tutti a disposizione e sarà molto interessante come avrà intenzione di gestirli. Anche sul piano tattico, magari a gara in corso, potremmo vedere della varianti come avvenuto a Genova, con la gara che è stata vinta passando al 4-2-3-1 con due mediani e Mertens ad agire alle spalle di Milik. Insomma, tante varianti e la possibilità di preparare la gara con delle varianti interessanti, per un Napoli che ha ritrovato fiducia ed anche i suoi calciatori più preziosi. Quel capitale immenso non può essere dilapidato o sperperato tenendolo in panchina, Gattuso lo sa bene.