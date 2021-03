(di Arturo Minervini) - A bruciapelo: è il miglior Insigne di sempre? Risposta emotiva legata al momento: sì! Risposta ponderata: ci sono alcune valutazioni da fare. Lorenzo è in questo momento l’ultimo appiglio di un Napoli che ha rischiato di sprofondare nel baratro, ci si è aggrappati alle giocate del capitano per provare a respirare in un momento a rischio asfissia.

I numeri raccontano di un capitano che, anche in fase realizzativa, vive uno dei momenti più brillanti dell’avventura un azzurro: 13 reti in 22 presenze, 9 nelle ultime 13 in campionato sono numeri di gran lunga già superiori al bottino nella serie A 2019/20 chiusa con appena 8 marcature in 37 presenze.

Dati che fotografano il momento. Un momento complicato, di squadra. Di tante assenze, di una squadra che sembra non avere un sistema di gioco funzionante e si affida molto ai singoli. Forse un limite, sicuramente una necessità in questo Napoli balbettante di Gattuso. Insigne non si è tirato indietro, ha dovuto fare un passo in avanti indossando gli abiti del bomber, in assenza dei centravanti e dell’ispirato Lozano di questa nuova annata.

Probabilmente, sul piano individuale, siamo di fronte al miglior Insigne di sempre. Sul piano tecnico, di funzionalità alla squadra, quello ammirato nel triennio di Sarri resta una spanna superiore. Non per colpa di Lorenzo, sia chiaro. Semplicemente perché quel sistema aveva tanti ingranaggi, tutti perfetti, richiedendo ad ognuno di assolvere alla propria funzione. In fase di non possesso e di possesso, su quella memorabile catena di sinistra sono state scritte pagine importanti, ricordi impressi a fuoco nella memoria.

In ogni caso, la risposta cambia poco la sostanza. Di concreto, c’è un calciatore che vive ad un livello tecnico superiore alla media. Che con la sua qualità impreziosisce con grande regolarità le giocate offensive di questo Napoli da un decennio. Pensare di farne a meno è uno delle consuete tendenze masochiste che ben conosciamo dalle nostre parti.