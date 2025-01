A Napoli (per molti) Lukaku è un paracarro. Anche se i numeri dicono il contrario

Romelu Lukaku, si parła sempre di Lukaku. Come se fosse il grande problema del Napoli, anche quando non lo è. Ha fatto molto discutere il voto in pagella di qualche quotidiano, la Gazzetta dello Sport per l’esattezza, che aveva bocciato con un 4,5 la prestazione del belga contro il Venezia. Giudizio pesante, non condiviso da molte altre testate (noi su Tuttonapoli gli abbiamo assegnato un 6,5).

In generale, pare essere diventata una nuova moda: incolpare il centravanti per tutte le difficoltà del Napoli di trovare la via del gol. Il discorso, così come quando si parla di fase difensiva, andrebbe ampliato ad una diffusa difficoltà nello sviluppo della manovra, a cui Conte nelle ultime settima ha apportato diversi correttivi. Non a casa, dalla gara in casa con la Roma in poi, la squadra ha costruito molto di più, sciupando tante occasioni.

Insomma, Lukaku deve crescere, ma va anche aiutato. Nel frattempo, giusto per sottolineare come i suoi numeri siano totalmente in linea con quelli degli altri centravanti delle altre big, esclusi Retegui e Kean.

Dusan Vlahovic 16 presenze 7 gol 1 assist gol ogni 189’

Taty Castellanos 16 presenze 7 gol 3 assist gol ogni 189’

Romelu Lukaku 16 presenze 6 gol 4 assist gol ogni 204’

Lautaro Martinez 15 presenze 6 gol 3 assist gol ogni 211

Alvaro Morata 13 presenze 4 gol 1 assist gol ogni 228

Artem Dovbyk 16 presenze 5 gol 3 assist gol ogni 266’