Accelerata per Kepa! Può svolgere subito visite e raggiungere Castel di Sangro

Si apre oggi la settimana che, salvo sorprese, porterà Kepa al Napoli in prestito. Ieri ulteriori passi in avanti hanno fatto seguito all’accelerata di sabato e dunque il portiere del Chelsea sembra ormai destinato a vestirsi d’azzurro (al punto che a breve potrebbe sostenere le visite mediche e raggiungere il ritiro di Castel di Sangro). Gli ultimi dettagli da limare, quelli relativi ai bonus, sono in via di definizione. Subito dopo ci sarà il via libera da parte dei Blues. Lo scrive La Gazzetta dello Sport.