Addio Osimhen, Romano: "Il Napoli apre a cifre più basse della clausola! C'è un patto d'onore"

vedi letture

Il Napoli non ha bisogno dei soldi provenienti dalla cessione di Osimhen per sopravvivere, ha una situazione finanziaria fantastica.

Il Napoli potrebbe accontentarsi anche di una cifra inferiore ai 120 milioni di euro della clausola di Victor Osimhen. E' questa la notizia data da Fabrizio Romano, uno dei massimi esperti di mercato, tramite il suo canale Youtube: "Osimhen ha una clausola da 120 milioni di euro e c'è un patto d'onore tra la società e l'entourage del giocatore per trovare una soluzione d'uscita, anche a un prezzo minore rispetto al valore della clausola. Al momento le acque sono tranquille, ma nei prossimi giorni potrebbero farsi sotto Arsenal, Manchester United, PSG e qualche altro club inglese.

La volontà comune è quella di trovare una soluzione. Il Napoli non ha bisogno dei soldi provenienti dalla cessione di Osimhen per sopravvivere, ha una situazione finanziaria fantastica, ma è normale che l'eventuale cessione darebbe un grande impulso al mercato. Tutte le parti in causa sono al lavoro per trovare una soluzione".