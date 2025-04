Rileggi live ADL a Crc: "I conti alla fine! A giugno il film di questa stagione. 18 ipotesi per il Centro Sportivo, a settembre si parte! Stadio Maradona? Ecco tutti i problemi"

Aurelio De Laurentiis torna a farsi sentire e lo fa nel giorno di Monza-Napoli, partita di Serie A in trasferta allo U-Power Stadium. Il presidente del Napoli interverrà ai microfoni di Radio Crc oggi, sabato 19 aprile 2025, durante la trasmissione "A pranzo con Chiariello", in onda dalle 13:00 alle 15:00.

Si parte con un passaggio sulla recente tragedia del Faito: "Una settimana fa ero con amici napoletani e parlavamo proprio di questa location incredibile di cui si parla molto poco. Quando ho letto della tragedia ho detto è incredibile come ne avessimo parlato nei giorni precedenti. Ci ho ambientato anche alcune scene di un film del 76', avevamo programmato una visita. E' incredibile possano ancora accadere queste cose, senza la giusta manutenzione. Non è un problema solo di Monte Faito ma di un atteggiamento irresponsabile di chi dovrebbe avere cura dei cittadini.

Auguro una serena Pasqua al vostro editore, alla vostra redazione, ai miei calciatori con in testa il capitano, al corpo allenante con Conte, tutti i nostri collaboratori ed i napoletani, ai nostri tifosi di cui io da 20 anni vado orgoglioso. Abbiamo fatto forte e muscoloso questo Napoli e vi assicuro senza alcun dubbio che nei prossimi anni, si può dire quello che si vuole, ma ci divertiremo molto. Promessa? No, non è una promessa, è una realtà. Lo abbiamo fatto per 20 anni, abbiamo avuto solo un'annata che non ci è riuscita, ma ho sempre promesso che ne parleremo, ma non è questo il momento.

Merito del club tornare subito competitivi? I conti si fanno alla fine, dopo si possono fare tutte le valutazioni, di sicuro le valutazioni in itinere possono creare anche il disagio perché poi meritano delle risposte, alcune riflessioni, considerazioni. Veda, il Napoli, ma anche tutte le squadre di calcio sono in continua evoluzione. Io che vengo dal cinema vi ho sempre detto che l'unico copione che non si può scrivere è quello della partita e del campionato. Fino a quando non è concluso non conosciamo il finale.

Film Scudetto? Sì, ha avuto un buon successo, e sto realizzando in parallelo... mi sono detto di raccontare tutte le stagioni del Napoli. Stiamo costruendo dalla firma di Conte il film di questa stagione che spero di far uscire a fine giugno nei cinema e ne sto discutendo anche con delle piattaforme. Vi racconto di un 16enne, di un protagonista del film Napoli-New York, che mi è venuto a trovare e ci siamo accordati: gli ho detto di raccontare con la sua spontaneità la stagione del Napoli. Senza sapere il finale? Io lavoro per i napoletani, ma vedo sempre un'invidia verso la città ed i napoletani, è facile sparlare. Non si capisce che i napoletani sono il sale dell'Italia.

Stadio e Sindaco Manfredi? Se dovessi abbandonarlo gli creerei un problema non da poco quindi sta facendo tutte le verifiche necessarie. Ci sono problematiche non solo sul terzo anello. Noi dobbiamo capire se la struttura del 59, rivisitata poi nel 90 con la sovrastruttura, regge ad ulteriori lavori. Ci sono le possibilità poi per fare 100 salottini e 70mila posti per essere competiti con le big del nord? Ci sono possibilità per una visibilità straordinaria della partita? Se dovessi ri-centrare il campo dovrei smantellare tutto il cemento verso le tribune e quello che c'è sotto. La pista, tesoro mio, quando si vede una partita di calcio e si partecipa col tifoso 12esimo uomo in campo, non può esserci. Immagina il tifo attuale senza pista. Ma partendo dal secondo anello le Curve mangiano spicchi e riducono i posti e questo è un problema e sono a 25 metri dalla porta. I problemi sono tanti. Entro il 30 aprile Cosenza mi consegnerà una relazione su cosa si può fare e non può fare, a me restare dove ha giocato Maradona mi farebbe piacere, ma dobbiamo giocarci pure dentro il campionato".

Maradona? Lo ingaggiai per il mio film Tifosi, io venivo dal basket e di calcio sapevo ancora poco. In cinque giorni per girare, lui per due giorni giocava a pallone, allora io gli dissi 'Diego ma noi qui dobbiamo girare'. E' stata una persona straordinaria.

Centro sportivo? Fabrizio Versiero e Davide Iorio hanno preparato un dossier di 18 possibilità e le stanno valutando una dopo l'altra portandosi appresso anche i nostri agronomi. Devi verificare se sotto ci sono rifiuti tossici, se c'è sabbia, se c'è acqua. In alcuni posti sotto abbiamo trovato acqua e quindi non si rendeva possibile fare lì il centro sportivo. Io voglio fare 10 campi di calcio regolamentari di cui 4 in erba e 6 sintetici. Poi su uno della Primavera voglio fare una tribuna di almeno 600 posti o comunque in base alla regola della Youth League. Su un ettaro tu puoi parcheggiare solo 400 auto che deve avere 25 mq. Allora tu lì devi poter parcheggiare anche 1500 auto e quindi devi fare i calcoli che ti servono altri 4 ettari solo di parcheggio. Poi un paio di ettari servono per costruire le strutture che ti servono oltre i campi per prima squadra e giovanili. Poi sto parlando con l'amministratore delegato di FS per i trasporti. Un bambino deve essere accompagnato, mica puoi lasciarlo solo dopo la scuola per arrivare da noi per allenarsi e impegnarsi. Ci metto la mia faccia e la mia parola, io l'1 settembre inizierò sicuramente i lavori. Forse anche prima. I soldi li metto io assolutamente.

Pasqua e dolci? Mio figlio Edoardo ieri mi ha lasciato una pizza imbottita bellissima e un casatiello...ma io ero a dieta. Però il casatiello lo mangerò.

Uovo di Pasqua rossoblu? Sì ma anche oggi l'uovo...Io però detesto chi gufa e quindi non posso gufare gli altri. Auguri a tutti i tifosi, buona Pasqua, un abbraccio".