Raspadori-Atletico, Sky: il Napoli fissa il prezzo! Spunta una promessa di Conte

Il Napoli valuta Giacomo Raspadori non meno di 30 milioni di euro, più eventuali bonus. La base di partenza, riferisce Sky Sport, è proprio questa cifra. Ma dietro alla situazione del giocatore c’è anche un’intesa di tipo personale tra lui e Antonio Conte. Durante il mercato invernale, infatti, dopo la cessione di Kvaratskhelia, il tecnico salentino gli aveva chiesto di restare e gli veva promesso che, in caso di offerte concrete in estate, non avrebbe fatto barricate.

Un paio di club avevano già messo gli occhi su di lui, ma alla fine Raspadori ha scelto di rimanere, con la garanzia di potersi giocare le sue carte. Oggi, però, la sua posizione è delicata: da un lato vorrebbe trovare più spazio in campo, dall’altro sa bene che deve valutare eventuali proposte con grande attenzione. L’Atletico Madrid è una destinazione che ha certamente il suo fascino ed è una meta gradita. Allo stesso tempo, però, ha un ruolo centrale nel progetto tattico di Conte. Per questo, una sua eventuale cessione rappresenterebbe un vero e proprio sacrificio per il Napoli.