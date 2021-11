ADL a Dazn: "Primi? Si vede alla fine! Piede sinistro di Diego? L'ho accarezzato come augurio..."

Nel pre-partita di Napoli-Lazio, il presidente del Napoli, Aurelio De Laurentiis, è intervenuto ai microfoni di DAZN: "Stasera è un’occasione per fare un piccolo gap sul Milan? Ho sempre detto che i traguardi si tagliano alla fine. Parlare prima può diventare antipatico e per uno scaramantico come me può portare sfortuna. Ogni partita è una storia a se, c’è ancora molta strada da percorrere e tanto da fare, quindi testa bassa e pedalare.

Ho accarezzato il piede sinistro della statua di Diego? Si può essere un viatico per ricominciare ogni volta in maniera forte. Quando si scende in campo bisogna farlo col piede giusto, e siccome quello di Maradona non può che essere che il piede giusto, accarezzarlo non può che essere un buon viatico. Poi è anche d’oro… quindi il massimo dei massimi”.