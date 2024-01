ADL all'assalto di Conte, proposto triennale da 24 mln: la posizione del tecnico

Questa la notizia rilanciata sul tecnico salentino questa mattina dal quotidiano Libero.

Aurelio De Laurentiis all'assalto di Antonio Conte, ma la risposta continua ad essere sempre la stessa: il tecnico non pare convinto ad accettare la panchina del Napoli ed attende altre proposte. Questa la notizia rilanciata sul tecnico salentino questa mattina dal quotidiano Libero.

"Il mercato non riguarda soltanto i giocatori, ma anche gli allenatori. Lo sa bene Aurelio De Laurentiis che, vista la crisi del suo Napoli, sta facendo di tutto per convincere Antonio Conte a sposare la causa azzurra, tanto da mettere sul piatto un contratto triennale da 8 milioni di euro a stagione. Uno sforzo massimo che, però, non avrebbe convinto il tecnico 54enne, deciso ad aspettare altri club".