Non solo De Bruyne: ADL ha in pugno un altro colpo, se Conte lo vorrà

Come ha fatto De Laurentiis a convincere Conte a restare al Napoli nonostante la corte serrata della Juventus? La Gazzetta dello Sport oggi in edicola spiega gli argomenti presentati dal presidente azzurro che sono stati sufficienti per la fumata bianca.

"De Laurentiis ha giocato tutti gli assi a disposizione del suo mazzo garantendo un mercato da 150-200 milioni da pianificare col ds Manna, confermando l'arrivo di De Bruyne e anche di aver in pugno David se il tecnico lo vorrà. E poi ribadendogli piena fiducia e pieni poteri su tutto ciò che riguarda la gestione sportiva. Un ruolo da manager a 360 gradi, per contaminare l'ambiente dell'energia e dell'ambizione da vincente di Antonio".