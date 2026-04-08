Adl-Conte, Repubblica: "Tre richieste del tecnico, Adl vuole rinnovo fino al 2028"

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Le parti, però, si sono già date un appuntamento a fine stagione, indicativamente verso la fine di maggio.

Il rapporto tra Antonio Conte e il Napoli è regolato da un contratto valido fino al 30 giugno 2027. Secondo quanto riportato da La Repubblica, il club non avrebbe alcuna intenzione di anticipare i tempi: “Il Napoli non intende privarsene in anticipo”.

Le parti, però, si sono già date un appuntamento a fine stagione, indicativamente verso la fine di maggio. In quell’occasione Conte illustrerà al presidente Aurelio De Laurentiis le proprie richieste in vista del futuro: dal calciomercato estivo allo sviluppo del centro sportivo, fino all’organizzazione interna, con particolare attenzione alla gestione degli infortuni.

Sul tavolo potrebbe esserci anche un possibile prolungamento dell’accordo: “L’accordo tra le parti dovrà essere però trovato in primis sull’ipotesi di un rinnovo fino al 2028”, si legge. Un’eventuale estensione che permetterebbe di coprire l’intero ciclo che porterà al centenario del club azzurro.

Nel frattempo resta aperto anche il tema Nazionale, ma più come variabile strategica che come reale alternativa nel breve periodo: “È una partita a scacchi e i tempi della Figc – nuovo presidente il 22 giugno – rischiano di essere lunghi. Tra De Laurentiis e Conte le somme si tireranno molto prima”.