Adl-Conte, summit anticipato? CdS: "Patron nel week end sarà a Napoli"

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Le parole di Aurelio De Laurentiis tracciano una linea chiara, netta, quasi definitiva: serve intervenire subito, programmare, decidere.

Il futuro del Napoli accelera, senza più margini per rinvii o attese. Le parole di Aurelio De Laurentiis tracciano una linea chiara, netta, quasi definitiva: serve intervenire subito, programmare, decidere. Come evidenziato da un estratto de Corriere dello Sport, “il discorso di De Laurentiis non lascia spazio alle interpretazioni e non serve aggiungere commenti: il quadro è netto e pennellato con il senso dell’urgenza”. Un passaggio che racconta perfettamente il clima che si respira intorno al club azzurro, sospeso tra ambizioni e necessità di pianificazione immediata.

La conseguenza più diretta riguarda i tempi. Sempre secondo il quotidiano, “a questo punto, la riunione per programmare il futuro con il ds Manna e l’ad Chiavelli inizialmente immaginata a fine stagione o a Champions raggiunta, sarà ragionevolmente anticipata”. Un segnale forte, che indica come il Napoli voglia giocare d’anticipo, senza aspettare verdetti o traguardi.

Intanto, l’agenda del presidente è già definita: “De Laurentiis rientrerà oggi a Roma e nel weekend si sposterà a Napoli, dove sabato la squadra sfiderà la Lazio. La prima occasione, volendo, è servita”. Un incastro perfetto tra campo e scrivania, tra la partita contro la Lazio e le decisioni strategiche da prendere.