Allegri-Napoli, Ravezzani: "Qualcuno passeggiava sul cadavere. Dio del calcio è capriccioso"

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Ravezzani difende Allegri e attacca Leao: critiche al progetto Milan.

Massimiliano Allegri sarà il prossimo allenatore del Napoli, in un post sul proprio account X, il direttore di Telelombardia Fabio Ravezzani commenta così: "Allegri mi è sempre stato simpatico, anche se il suo calcio non mi ha mai entusiasmato. Però vedere tanti avvoltoi pasteggiare felici sul suo cadavere dopo Milan-Cagliari è stato uno spettacolo osceno. Il Dio del calcio è capriccioso. Prima o poi qualcuno si pentirà".

Il Milan, posseduto da un americano e consigliato da uno svedese, si affida a un tedesco (Rangnick) che vuole un allenatore austriaco (Glasner) e un ds spagnolo. Di tutti loro solo lo svedese parla un italiano stentato. Cosa mai potrebbe andar storto? A inizio stagione avevo detto che Leao era il vero problema del Milan. La sua indolenza, il suo accendersi a sprazzi e sempre meno col passare del tempo rappresentava perfettamente il declino di risultati della squadra negli ultimi 4 anni. Dice di aver dato tutto. Non è vero".