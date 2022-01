ADL già pronto al ricorso se l'Asl di Torino blocca uno tra Rrahmani, Lobotka e Zielinski

Il Napoli è pronto a preparare un ricorso per evitare di giocare la partita di questa sera contro la Juventus. La società azzurra si ispirerà al procotollo Uefa che è simile a quello della Premier League: se una squadra non ha almeno 13 giocatori più un portiere, non può scendere in campo. Questa soluzione, come scrive Il Messaggero, verrebbe adottata qualora dovessero essere bloccato dall'Asl di Torino almeno uno tra Rrahmani, Lobotka e Zielinski. Poche ore di attesa e tutto potrebbe essere più chiaro.