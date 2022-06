ADL ha risposto alla mail di Mertens: cosa si sono detti

Rinnovo alle proprie condizioni, una mail e risposta entro le 18 di mercoledì. Ieri il Napoli ha risposto a Dries Mertens

Rinnovo alle proprie condizioni, una mail e risposta entro le 18 di mercoledì. Ieri il Napoli ha risposto a Dries Mertens, De Laurentiis ha replicato alle richieste del belga, ne parla nel dettaglio l'edizione odierna del Corriere dello Sport. La sintesi è la seguente: se Dries rivedrà le sue richieste (2,4 milioni e bonus vari) al ribasso, in linea con la politica societaria, la storia potrebbe anche cambiare e dunque potrebbe aprirsi qualche spiraglio per la conferma di Ciro. Altrimenti il Napoli - che ha rifiutato di accettare le condizioni iniziali del calciatore - sarà costretto a salutarlo. La trattativa sta per entrare nel vivo.