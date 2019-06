ADL: "Juve raggruppa tutti i tifosi insoddisfatti del Sud, i veri torinesi tifano Torino! Difficile batterli, ce la sto mettendo tutta..."

Non solo Manolas e James, il presidente del Napoli Aurelio De Laurentiis, a margine dell'incontro alla Camera dei Deputati, ha parlato a Sportmediaset anche del rapporto con la Juventus: "La nostra competitor di sempre, per un fatto di tifo, è la Juventus che, ovviamente, avendo un altro tipo di fatturato ed essendo nata oltre 100 anni fa, ha consolidato sotto la stessa proprietà una capacità di avere un numero di tifosi d'Italia che raggruppa tutti gli insoddisfatti del Sud. Gli operai della Fiat, ad esempio, venivano importati dal Sud, i veri torinesi per la maggior parte tifano Torino e non Juventus. Questo movimento creato dalla famiglia Agnelli è difficile da sradicare e poi nessuno vuole sconfiggere nessuno, lo sport è bello per questo: bisogna competere in maniera etica, professionale, con grande rispetto per i valori della maglia. Io ce la sto mettendo tutta. Siamo l'unica squadra in italia che da dieci anni compete in Europa, ciò vuol dire che abbiamo fatto passi da gigante".