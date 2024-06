ADL-Manna, possibile blitz in Germania per risolvere il caso Kvaratskhelia

Il presidente del Napoli, Aurelio De Laurentiis, scende in campo per provare a risolvere due problemi, due casi

Il presidente del Napoli, Aurelio De Laurentiis, scende in campo per provare a risolvere due problemi, due casi: con quello di Di Lorenzo si è già mosso incontrando a Roma l'agente Giuffredi. Per il futuro di Kvaratskhelia, ADL potrebbe volare direttamente in Germania nei prossimi giorni.

Ne scrive il Corriere dello Sport oggi in edicola: "Adl ha rotto gli indugi: possibile a strettissimo giro un blitz del presidente in Germania insieme con il suo ds per incontrare l’entourage di Khvicha, agente e padre, e per provare a dare una svolta definitiva alla questione del rinnovo riducendo le distanze. Il Napoli ha dalla sua la forza di un contratto fino al 2027, certo, ma blindare Kvara con il sorriso fino al 2029, dopo i segnali di pace con il capitano, renderebbe perfetto l’inizio della nuovissima era".