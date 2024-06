Cds - Svolta Di Lorenzo, cauto ottimismo dopo incontro ADL-Giuffredi: oggi si rivedranno

vedi letture

Ieri alla Filmauro incontro tra De Laurentiis, Manna e Giuffredi per parlare del futuro di Giovanni Di Lorenzo

Ieri alla Filmauro incontro tra De Laurentiis, Manna e Giuffredi per parlare del futuro di Giovanni Di Lorenzo. Come scrive il Corriere dello Sport oggi in edicola, c'è un cauto ottimismo e si va verso un clima di maggiore serenità che blinderebbe le aspettative di Antonio Conte, da sempre fautore di un solo pensiero in merito al giocatore, peraltro condiviso con il presidente.

Di Lorenzo non è soltanto incedibile, piuttosto è un perno, un pilastro fondamentale della squadra che gradualmente il club sta plasmando seguendo le sue idee e le sue indicazioni. De Laurentiis e Giuffredi si rivedranno ancora oggi: un bis che autorizza ad avvalorare la fiducia carpita ieri.