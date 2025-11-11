ADL-Manna, retroscena post-Bologna: telefonata a Conte, il messaggio

Il Corriere dello Sport oggi in edicola svela cosa è accaduto ieri a Roma dopo il ko del Napoli a Bologna e dopo le parole di Conte: "De Laurentiis, però, ha spento subito ogni focolaio: da Roma, insieme con Manna, ha parlato al telefono con Conte, a sua volta a Torino, ascoltando ciò che aveva da dire sulla situazione, e poi gli ha ribadito la stima sintetizzata in serata urbi et orbi via X. Il concetto delle dimissioni non è mai stato sfiorato da nessuno: tecnico e club sono uniti e compatti. Ma ora restano i problemi veri: Conte ne ha parlato pubblicamente a Bologna, non è un segreto o un mistero, e deve risolverli con la squadra".

Ecco le parole del patron azzurro ieri su X: "Leggo sul web la favola delle dimissioni di Conte. Io amo molto i social perché sono un modo contemporaneo e veloce di far viaggiare i pensieri. Ma voi sapete che non sempre i pensieri sono giusti o condivisibili. Tra me e Conte esiste da sempre una sintonia speciale che accomuna uomini che usano le 3 "C"..., che piacciono molto ai napoletani e non solo.

Ai tifosi che hanno letto qualche stupidaggine dico: sono orgoglioso di avere al mio fianco, e al fianco del Napoli e dei calciatori, un uomo vero come Antonio Conte, capace di sacrificare ogni secondo della sua vita per la sua professione, con estrema generosità e dedizione. Questa è la garanzia più importante che si possa dare oggi a un club, ai calciatori e a tifosi esigenti come quelli del Napoli".