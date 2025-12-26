Radio TN Niente divieto a Cremona, Forgione: "Corteo ha fatto effetto! Napoletani sono invidiati..."

Angelo Forgione, scrittore e giornalista, è intervenuto alla nostra Radio Tutto Napoli, prima radio tematica sul Napoli, in onda tutto il giorno, che puoi ascoltare/vedere qui sul sito o sulle app (qui per Iphone/Ipad o qui per Android) parlando anche della revoca del divieto di trasferta ai napoletani a Cremona:

Ok alla trasferta a Cremona? E' evidente che il corteo dei tifosi ha avuto il suo effetto, è importante farsi sentire. Lo dissi già, queste situazioni vanno approfondite, bisogna uscire dai tavoli del calcio, della politica, ma servono sociologi, educatori, non è pensabile che nel 2025 i napoletani non possano andare in giro perché altri gliele promettono. I napoletani sono civili, al netto dei problemi che ci sono in tutte le tifoserie, quindi anche in quella napoletana, ma i napoletani non sono più pericolosi di altri, anzi, sono pericolosi quelli che minacciano i napoletani per invidia, per una visione ristretta ad una realtà identitaria mentre altre non lo sono. Educhiamo piuttosto gli stupidi".