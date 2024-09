ADL non si è fidato delle voci maligne su Conte: l'ha preso anche se gli è costato caro

Antonio Conte è sempre lui. L'edizione odierna della Gazzetta dello Sport celebra il tecnico del Napoli, che in casa della sua storica ex squadra ha dimostrato ancora una volta le sue grandi capacità: "L’altra sera, a Torino contro la Juve, Conte ha dimostrato una volta di più di essere un grande allenatore.

Bravo Aurelio De Laurentiis a credere in Conte, a non fidarsi delle voci su un allenatore in fase calante. Gli è costato un po’ caro, perché Conte sul mercato è esigente, però lo 0-0 di Torino ha detto che il Napoli può correre per lo scudetto, dato il quadro di estrema incertezza. Non c’è una squadra dominante, non ancora. Oggi il Napoli è davanti alla Juve, all’Inter e al Milan, secondo assieme all’Udinese dietro al Torino capolista".