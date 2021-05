ADL non si ferma: dopo Spalletti, oggi a Castel Volturno per ritocchi e poi da Giuntoli

Ottenuta la firma di Luciano Spalletti in tarda serata, prosegue il lavoro di Aurelio De Laurentiis per rilanciare il Napoli. Il Corriere dello Sport racconta di lavori in corso su vari fronti e pure a Castel Volturno (dovrebbe essere interessata a una rinfrescata o a qualche ritocco). ADL - si legge - è atteso in mattinata per un blitz, prima di concedersi un week-end "nel corso del quale sembra possa anche incontrare Giuntoli, ma non a Napoli, per rimettere ordine in un rapporto che ha bisogno di chiarimenti, dopo il gelo dei mesi scorsi".