ADL pronto ad accontentare Conte: fissato un budget monstre per il mercato

Investimenti futuri e ambizioni europee: il piano del Napoli per accontentare Antonio Conte. Come spiega l'edizione odierna del Corriere dello Sport,

il tecnico ha ribadito l’urgenza di rafforzare la rosa per affrontare al meglio il ritorno in Champions League e le tre competizioni stagionali, con l’obiettivo di competere per la vittoria.

Secondo quanto trapela, il presidente Aurelio De Laurentiis avrebbe già pianificato ingenti investimenti, alimentati dal tesoretto derivante dalla cessione imminente di Kvaratskhelia al PSG e da quella probabile di Osimhen. Si parla di altri 150 milioni di euro, forse anche di più. Il progetto è chiaro: rifondare il Napoli al termine della stagione. Ora però, c’è ancora un finale da scrivere sottolinea il quotidiano.