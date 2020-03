ADL sta con Lotito, vuole far riprendere subito gli allenamenti. Ma spunta la data del nuovo rinvio

Scontro tra Lotito e Marotta sulla ripresa degli allenamenti. Il patron della Lazio spinge per riprendere subito, l'amministratore delegato dell'Inter vuole condizioni analoghe per tutti. L'edizione odierna del Corriere dello Sport fa il punto della situazione spiegando che anche il Napoli, dunque De Laurentiis, è dalla parte di Lotito, tant'è vero che, sulla carta, gli allenamenti riprenderanno lunedì prossimo, salvo nuove sorprese. Ma c'è una novità: domani durante la riunione di Lega potrebbe essere ratificato un nuovo accordo secondo cui gli allenamenti di tutti i club potrebbero slittare al 3 aprile. Questo perché non ci sono ancora certezze sulla ripresa del campionato.