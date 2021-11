ADL su Jorginho: "Non è rigorista! Era meglio Insigne se fosse rimasto in campo. Su Di Lorenzo..."

"Se sono contento per il gol Di Lorenzo stasera? Non è il primo gol che segna. Mi dispiace che facciano sempre battere i rigori a chi rigorista non è”. Frecciatina a Jorginho da parte presidente del Napoli, Aurelio De Laurentiis, al termine della gara fra Italia e Svizzera terminata 1-1 all'Olimpico di Roma. "Se Insigne fosse rimasto in campo doveva tirarlo lui? Forse sarebbe stato meglio…" le sue parole riportate dall'edizione online del Corriere dello Sport.