ADL sui 20 anni di presidenza: "Cammino straordinario, primeggiando in Italia e in Europa!"

Vent'anni di Napoli per Aurelio De Laurentiis. Il presidente azzurro per lo speciale e storico traguardo ha pubblicato un post su X: "E' con orgoglio che festeggio questi primi 20 anni di straordinario cammino, come Presidente e proprietario del Napoli, che abbiamo tutti insieme portato a primeggiare in Italia e in Europa con un percorso vincente. Grazie a tutti coloro che hanno partecipato a questo traguardo".