ADL twitta: "Guardiola ha ragione, Uefa e FIFA stanno uccidendo i giocatori ed i campionati..."

Il presidente del Napoli, Aurelio De Laurentiis, attraverso un tweet sul suo profilo ufficiale, ha detto la sua per quanto riguarda i calendari troppo densi di impegni. In particolare, il patron azzurro, si è schierato dalla parte di Pep Guardiola e contro la Uefa e la Fifa, ritenute colpevoli di non tenere in considerazione il momento storico particolare e i campionati nazionali. Questo il tweet di De Laurentiis: “Concordo completamente con quanto affermato da Pep Guardiola. Non si possono non tenere nella giusta considerazione i campionati nazionali e i relativi tifosi. Pep Guardiola infatti dice: "troppe gare, Uefa e Fifa stanno uccidendo i calciatori. E' quanto sostengo anche io da quando ho iniziato a interessarmi di calcio! Finalmente una persona intelligente e responsabile. Grazie Guardiola”.

