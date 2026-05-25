Meret: "Un onore aver avuto Conte. Avrei voluto giocare di più ma ho sempre rispettato sue scelte"

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Alex Meret, portiere del Napoli, ha parlato a Radio Crc al termine della gara vinta contro l'Udinese: "Siamo stati bravi a vincerla gestendo il risultato. Volevamo vincere e arrivare secondi e il nostro secondo obiettivo è stato centrato.

Bilancio stagionale? A livello di squadra aver vinto un trofeo è stato importante e siamo rimasti in lotta per provare a vincere lo scudetto nonostante i tanti infortuni. L'annata è stata comunque positiva e siamo contenti del secondo posto. A livello personale ovviamente avrei voluto giocare ma ho sempre rispettato le scelte del mister e quindi sono contento di quello che ho fatto e di aver finito così la stagione.

Il gruppo ha dimostrato personalità e attaccamento alla maglia, è stato bellissimo lo striscione dei tifosi, abbiamo dimostrato di essere uniti nelle difficoltà. Faccio i complimenti al gruppo, non era scontato. E ne approfitto per ringraziare i tifosi che ci hanno sempre sostenuto anche nei momenti difficili e loro li abbiamo ripagati dando tutto sul campo. Si chiude un'annata difficile ma ci siamo tolti anche qualche soddisfazione.

Com'è stato lavorare con Conte? Lo scudetto è stato il momento più bello, Conte era l'uomo che poteva farci tornare in poco tempo ad alti livelli e l'ha fatto. E' un grandissimo allenatore, è stato un onore per me essere allenato da lui. Sono stati due anni intensi ed emozionanti e lo ringraziamo".