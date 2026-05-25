Alisson sui social: "È ora di riposare e rinnovare le energie. Per me è un sogno realizzato..."

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"Ringrazio anche i tifosi del Napoli e l'intera città di Napoli per il supporto e l'affetto che mi hanno sempre dato giorno dopo giorno".

Alisson Santos, attaccante del Napoli, al termine del match vinto 1-0 ha commentato il finale di stagione e la sua esperienza in azzurro: "Ultima danza... Purtroppo, non sono riuscito a fare come volevo, ma sono molto felice della vittoria della nostra squadra in casa! È ora di riposare e rinnovare le energie... Spero che tutto migliori presto così potrò essere pronto e preparato per la prossima stagione!

Ringrazio Dio per tutto ciò che ho vissuto finora, per me è un sogno che si è avverato: aver indossato, giocato e vibrato con la "Maglia del Napoli", dove sono stato molto ben accolto e apprezzato fin dal primo giorno che sono arrivato. Ringrazio anche i tifosi del Napoli e l'intera città di Napoli per il supporto e l'affetto che mi hanno sempre dato giorno dopo giorno. Giants!".