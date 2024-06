Ag. Meret annuncia: “Resta a Napoli! Rinnovo? Passaggio obbligato, troveremo una soluzione”

L'agente Federico Pastorello, intercettato da TMW fuori dalla sede dell'Inter, ha fatto il punto sulla situazione di diversi suoi assistiti, tra cui Alex Meret.



TuttoNapoli.net

Rinnoverà col Napoli?

“Da quando è arrivato Conte sembra che tutti vogliano rimanere. Mister Conte è una garanzia di successo, chiaramente i giocatori che erano incerti o mezzi e mezzi dopo una stagione difficile, con l’arrivo di un allenatore così importante si è ritrovato un po’ l’entusiasmo e lo spirito. Alex sarà contento di rimanere.

Il rinnovo? Sarà un passaggio obbligato avendo lui il contratto in scadenza e non volendo noi arrivarci. Il Napoli ha fatto un investimento quattro anni fa, lui sta bene a Napoli, ci metteremo a tavolino con il club per discutere. Sono convinto troveremo una soluzione”.