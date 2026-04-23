Alajbegovic verso Roma: rispetto a Napoli crede di poter avere subito più spazio
Alajbegovic, tutti lo vogliono. Ma il talent bosniaco sembra essere già molto vicino alla Roma. Lo scrive il Corriere dello Sport oggi in edicola secondo cui il giocatore classe 2007 si starebbe convincendo ad accettare la corte della squadra della Capitale perché avrebbe maggiori garanzie a giocare. "A Roma si gioca, altrove si aspetta.
Una differenza che pesa nelle valutazioni sia di Pjanic, che gli ha consigliato proprio i giallorossi, sia della famiglia Alajbegovic, pronta sì ad ascoltare e incontrare tutti - perché Napoli e Milan restano sirene fortissime, e anche l’Inter è alla finestra - ma con un occhio attento alle reali opportunità di crescita. Perché il talento, senza campo, resta incompiuto", si legge.
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