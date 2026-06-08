Podcast Conte-Allegri, Bellinazzo: "Il Napoli risparmia qualche milione, soprattutto sullo staff"

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Il passaggio da Conte ad Allegri come allenatore del Napoli permetterà al club un piccolo risparmio: lo spiega Marco Bellinazzo.

Marco Bellinazzo, giornalista de Il Sole 24 Ore, è intervenuto sulla nostra Radio Tutto Napoli, prima radio tematica sul Napoli, in onda tutto il giorno, che puoi vedere qui sul sito o ascoltare sulle app (qui per Iphone o qui per Android) ed in auto col DAB: "Allegri? Il costo complessivo sarà inferiore rispetto a quello sostenuto per Conte. Lo stipendio di Allegri sarà leggermente più basso e soprattutto il Napoli risparmierà parecchio sullo staff tecnico. Il Napoli dall'operazione risparmierà qualche milioncino. Il club non deve ridimensionarsi, ma ridurre l'insieme dei costi della rosa, tra ingaggi e ammortamenti, di un 10-15%. Anche quest'operazione è in linea, il risparmio sullo staff tecnico è un linea con quest'obiettivo".

Quanto è complicato trovare l'equilibrio tra sostenibilità economica e competitività?

"Il mix è complicato, oggi più che mai. Il Napoli con la qualificazione alla Champions League si è assicurato un cuscinetto di 50-60 milioni almeno. C'erano tanti riscatti da completare, ma legati al progetto tecnico precedente. Conte ha sempre ottenuto risultati, ma stressando i conti delle squadre in cui è stato, anche all'Inter e alla Juventus è accaduto. La sua parantesi al Napoli è stata unica per il Napoli di De Laurentiis. La strategia è stata accettata volentieri da De Laurentiis dopo il disastro post terzo Scudetto. Ora però questa strategia va rivista perché il Napoli non ha una grande elasticità sui ricavi. I ricavi dell'era De Laurentiis sono sempre stati legali alle plusvalenze e alla presenza statica in Champions League. Il Napoli oggi vuole essere presenza fissa in Champions League, ma vuole avere anche la possibilità di giocare sulle plusvalenze".