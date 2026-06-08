Khalaili e Dodô, Manna ora deve scegliere: queste le valutazioni economiche
Il Napoli continua a lavorare sul mercato per rinforzare la corsia destra. Giovanni Manna, infatti, studia da mesi le possibili soluzioni da affiancare a Giovanni Di Lorenzo, con l'obiettivo di aumentare qualità e alternative a disposizione di Massimiliano Allegri. Secondo quanto scrive il Corriere dello Sport, i profili maggiormente seguiti dal club azzurro sono due: Anan Khalaili, 21enne israeliano dell'Union Saint-Gilloise, e Dodô, esterno brasiliano di 27 anni attualmente in forza alla Fiorentina.
Napoli, caccia al terzino destro: Khalaili e Dodô restano in pole
Il quotidiano sottolinea come il direttore sportivo azzurro stia monitorando da tempo entrambe le piste: "Manna studia da mesi soluzioni sulla fascia destra, un terzino da affiancare a Di Lorenzo". Un lavoro iniziato da tempo e che potrebbe entrare presto nel vivo.Diversa anche la valutazione economica dei due giocatori.
Khalaili e Dodô: le valutazioni economiche
Come evidenzia il quotidiano romano, "il primo costa 22,5 milioni di euro, l'altro una quindicina". Una differenza significativa che potrebbe incidere sulle strategie del club nelle prossime settimane, con il Napoli chiamato a scegliere se investire su un prospetto giovane e di prospettiva oppure su un calciatore già affermato nel campionato italiano.
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