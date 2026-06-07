Allegri-Napoli, ADL chiama Scaroni: rassicurazioni sulla risoluzione col Milan

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De Laurentiis telefona a Scaroni: attesa per la risoluzione col Milan.

Massimiliano Allegri non è ancora ufficialmente il nuovo allenatore del Napoli, ma Aurelio De Laurentiis continua a monitorare da vicino la situazione. Secondo quanto riferisce Il Mattino, il presidente azzurro avrebbe deciso di muoversi personalmente per evitare possibili intoppi nella definizione dell'operazione, contattando direttamente il presidente del Milan, Paolo Scaroni. L'obiettivo era ottenere conferme sullo stato delle trattative per la risoluzione del contratto che lega ancora Allegri al club rossonero e, stando alle indiscrezioni, dal Milan sarebbero arrivate rassicurazioni: "è solo questione di tempo" prima che venga raggiunto un accordo definitivo.

Contatti quotidiani con Manna in attesa della fumata bianca

Nonostante la situazione sia ancora da formalizzare, il Napoli mantiene la massima fiducia sulla buona riuscita dell'operazione. De Laurentiis non avrebbe alcuna intenzione di intervenire economicamente per agevolare la separazione tra Allegri e il Milan, ritenendo che la questione riguardi esclusivamente le due parti coinvolte. Nel frattempo, però, il tecnico livornese sarebbe già pienamente coinvolto nella costruzione della squadra per la prossima stagione. Il Mattino parla infatti di contatti "frenetici e quotidiani" tra Allegri e il direttore sportivo Giovanni Manna, impegnati a confrontarsi sulle strategie di mercato e sui rinforzi necessari per il nuovo corso azzurro, mentre prosegue il braccio di ferro con il club rossonero.