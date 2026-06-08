ADL vuole accontentare Allegri in difesa: 30 mln per il nome indicato dal tecnico
Secondo quanto riportato dal Corriere della Sera (edizione Roma), Mario Gila resta in cima alla lista del Napoli per rinforzare la difesa richiesta da Massimiliano Allegri. Il centrale spagnolo della Lazio è considerato il primo obiettivo per il reparto arretrato, ma la trattativa si presenta complessa.
Gila, la valutazione della Lazio è di 30 milioni
Il club biancoceleste continua infatti a valutare il giocatore non meno di 30 milioni di euro, anche per via del 50% della futura rivendita destinato al Real Madrid, clausola che spinge Lotito a non fare sconti. Dal canto suo, Gila avrebbe già comunicato da tempo la volontà di non rinnovare il contratto in scadenza nel 2027. Il difensore punta a misurarsi in Champions League e vede nel Napoli la destinazione ideale per compiere il salto di qualità.
Allegri vuole Gila per il suo Napoli
Allegri apprezza da anni il profilo dello spagnolo e avrebbe indicato il suo nome come priorità assoluta per la retroguardia. De Laurentiis è pronto a soddisfare la richiesta del tecnico, ma tutto dipenderà dalla posizione della Lazio, chiamata a valutare un'offerta che potrebbe aggirarsi intorno ai 25-30 milioni di euro per convincere Lotito a lasciar partire uno dei suoi uomini chiave.
Serie A Enilive 2026-2027
|VS
|Genoa
|Napoli
Editore TC&C srl - Testata giornalistica
aut. Tribunale Napoli n. 4 del 12/02/2020
Iscritto al Registro Operatori
di Comunicazione al n. 18246
Direttore editoriale: Antonio Gaito
Direttore responsabile: Francesco Molaro