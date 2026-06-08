Il Napoli ci prova, Repubblica: “Vuol regalare Vlahovic ad Allegri!”

Il Napoli ci prova, Repubblica: “Vuol regalare Vlahovic ad Allegri!”TuttoNapoli.net
Oggi alle 07:45In primo piano
di Arturo Minervini
L'attaccante serbo, in scadenza di contratto con la Juventus nel giugno del prossimo anno e sempre più lontano dal rinnovo

Secondo quanto riportato dall'edizione odierna de La Repubblica, il Napoli continua a monitorare con attenzione la situazione di Dusan Vlahovic. L'attaccante serbo, in scadenza di contratto con la Juventus nel giugno del prossimo anno e sempre più lontano dal rinnovo, resta un profilo seguito dal club azzurro.

Vlahovic, il regalo per Allegri

L'idea della società partenopea sarebbe quella di consegnare a Massimiliano Allegri un rinforzo di primo piano per l'attacco senza sostenere costi per il cartellino. Un'operazione che, se dovesse concretizzarsi, richiamerebbe inevitabilmente il precedente passaggio di Gonzalo Higuain tra Napoli e Juventus, ma a ruoli invertiti.

Il quotidiano sottolinea come il Napoli stia valutando le condizioni per portare Vlahovic in azzurro a parametro zero, trasformandolo in uno dei possibili colpi del futuro.