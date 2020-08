Allan ha rifiutato tutte le offerte, vuole solo l’Everton di Ancelotti

La rifondazione del Napoli, che sembra ormai pronta scattare in questa sessione di mercato, investirà inevitabilmente quei giocatori che negli ultimi anni hanno rappresentato la colonna portate della squadra azzurra. Al momento tra i sicuri partenti, oltre a Koulibaly per il quale il City sta lavorando da settimane, c'è anche Allan, protagonsita di ultimi mesi decisamente sottotono rispetto agli standard mostrati dal centrocampista brasiliano negli ultimi anni.

PROPOSTE DA SPAGNA E GERMANIA - Sulle tracce del centrocampista azzurro, ovviamente, ci sono diversi importanti club europei che gradirebbero ben volentieri il poter acquistare un centrocampista che ha fatto benissimo soprattutto nei tre anni con la gestione targata Sarri. Tra i club che si sono fatti avanti ci sono anche il Borussia Dortmund ed Atletico Madrid: dai tedeschi l'offerta sembra al momento troppo bassa, mentre i colchoneros non sarebbero la soluzione gradita dal giocatore.

LE ULTIME - Secondo quanto riportato dal giornalista ed esperto di mercato Alfredo Pedullà, Allan avrebbe rifiutato tutte le proposte arrivate al momento in casa azzurra, in attesa di quella gradita: la volontà del brasiliano, infatti, sarebbe quella di approdare all'Everton dell'ex tecnico Ancelotti, proseguendo il percorso di crescita cominciato al Napoli due anni fa con l'allenatore di Reggiolo. "Il Napoli ha individuato in Veretout il sostituto ideale, ma questo è un altro paio di maniche. Il Napoli chiede 35 milioni più 5 di bonus, l’Everton non è ancora arrivato a quella cifra ma ci sono i margini per arrivare a un’intesa. E per ora Allan prende tempo con qualsiasi altro club", le ultime riportate dal portale alfredopedulla.com.