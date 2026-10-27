Tuttonapoli Monza-Napoli, probabili formazioni: Allegri verso i 5 cambi rispetto alla Roma

Monza-Napoli, le probabili formazioni: Massimiliano Allegri lancia cinque novità dal primo minuto rispetto alla gara contro la Roma.

Il Napoli è chiamato a ripartire dopo il pareggio per 3-3 contro la Roma e si prepara alla trasferta contro il Monza, in programma domani alle 20:45 allo stadio Brianteo per la nona giornata di Serie A. Gli azzurri hanno bisogno di una vittoria per recuperare terreno in classifica e ritrovare continuità. Massimiliano Allegri, squalificato e sostituito in panchina dal vice Marco Landucci, valuta diversi cambi di formazione anche in vista dei prossimi impegni contro Juventus, Porto e Lazio. Il Monza di Ivan Juric, reduce dalla sconfitta per 3-2 contro il Torino, vuole invece ripartire dalle due vittorie consecutive ottenute in casa contro Sassuolo e Cagliari.

Come arriva il Napoli

Gli azzurri si presentano alla sfida dopo aver sfiorato il successo contro la Roma, in una partita terminata 3-3 che ha lasciato l'amaro in bocca: il Napoli è andato in vantaggio due volte, facendosi recuperare in entrambe le occasioni. Dopo otto giornate, la squadra di Allegri ha raccolto 11 punti, frutto di tre vittorie, due pareggi e tre sconfitte. Contro il Monza sarà fondamentale ritrovare continuità e conquistare un risultato positivo per recuperare terreno in classifica.

Come arriva il Monza

Il Monza occupa il quindicesimo posto con 7 punti conquistati nelle prime otto giornate, grazie a due vittorie e un pareggio, a fronte di cinque sconfitte. La squadra di Juric arriva dal ko esterno per 3-2 contro il Torino, ma può fare affidamento sui risultati ottenuti davanti al proprio pubblico: nelle ultime due gare casalinghe ha battuto il Sassuolo per 2-1 e il Cagliari per 4-0. L'obiettivo è confermare questo rendimento anche contro il Napoli.

Le ultime sul Napoli

Massimiliano Allegri dovrà fare i conti con le assenze e con un calendario impegnativo, che dopo la trasferta di Monza proporrà le sfide contro Juventus, Porto e Lazio. Rispetto alla gara contro la Roma potrebbero esserci cinque cambi. In porta è previsto il ritorno da titolare di Milinkovic-Savic, al posto di Meret. La principale novità in difesa potrebbe riguardare la fascia destra, dove Luca Marianucci è candidato a sostituire Giovanni Di Lorenzo, non al meglio e destinato a riposare. Al centro del reparto dovrebbe tornare Rrahmani, al posto dell'infortunato Badiashile, al fianco di Rafa Marin, con Olivera a completare la linea difensiva a sinistra. A centrocampo si profila il ritorno dal primo minuto di Stanislav Lobotka, mentre Kevin De Bruyne potrebbe partire dalla panchina in vista della successiva sfida contro la Juventus. Ai lati dello slovacco sono candidati a giocare Anguissa e McTominay. In attacco, Giovane insidia Noa Lang per una maglia da titolare nel tridente con Hojlund e Politano. Restano indisponibili Buongiorno, Favasuli, Neres, Alisson Santos, Badiashile e Spinazzola.

Le ultime sul Monza

Il Monza di Juric dovrebbe schierarsi con il 3-4-2-1. Tra i pali ci sarà Tornqvist, protetto dal terzetto difensivo composto da Goglichidze, Lucchesi e Carboni. Sulle corsie esterne agiranno Birindelli e Mangas, con Foe Ondoa e Akinsanmiro in mezzo al campo. Sulla trequarti spazio a Mota e Robinson, alle spalle dell'unica punta Varela.

MONZA (3-4-2-1), probabile formazione: Tornqvist; Goglichidze, Lucchesi, Carboni; Birindelli, Foe Ondoa, Akinsanmiro, Mangas; Mota, Robinson; Varela. All. Juric.

NAPOLI (4-3-3), probabile formazione: Milinkovic-Savic; Marianucci, Rrahmani, Rafa Marin, Olivera; Anguissa, Lobotka, McTominay; Politano, Hojlund, Giovane. All. Allegri.

Le statistiche chiave

Il Napoli parte dai precedenti favorevoli contro il Monza: ha vinto quattro delle sei sfide disputate in Serie A, comprese le ultime tre, con un parziale complessivo di 7-2. Gli azzurri hanno inoltre mantenuto la porta inviolata quattro volte contro i brianzoli, come Atalanta e Milan. Il Monza, però, arriva da due successi casalinghi consecutivi contro Sassuolo e Cagliari e punta a centrare per la prima volta tre vittorie interne di fila nel massimo campionato.

Il rendimento in trasferta rappresenta un campanello d'allarme per il Napoli, che ha perso due delle ultime tre gare esterne. Dopo lo 0-1 contro il Venezia, un'altra sconfitta senza segnare prolungherebbe una striscia negativa che non si verifica dal periodo tra dicembre 2023 e gennaio 2024. Anche la tenuta difensiva sarà da verificare: gli azzurri concedono in media 16,6 tiri a partita, contro i 10,2 della scorsa stagione. Il Monza, dal canto suo, ha subito sei gol da fuori area, dato condiviso con il Parma, mentre il Napoli ne ha realizzati tre dalla distanza.

Tra i protagonisti più attesi c'è Gustavo Varela, autore di sette gol nelle prime sette presenze: con un'altra rete potrebbe raggiungere un traguardo riuscito a Krzysztof Piatek, che segnò nove volte nelle prime otto gare di Serie A nel 2018-19. Sul fronte azzurro, Scott McTominay arriva da due doppiette consecutive tra campionato e Champions League e ha già realizzato 31 gol con il Napoli in tutte le competizioni, sei dei quali in partite in cui ha segnato più di una rete. Anche Matteo Politano è in crescita: ha partecipato a tre gol nelle ultime due gare ufficiali contro Bodø/Glimt e Roma e ha segnato due volte nelle ultime tre sfide di Serie A contro il Monza.

Infine, Juric potrebbe diventare il primo allenatore del Monza a guidare la squadra a segno per nove partite consecutive in Serie A, dopo che i brianzoli hanno trovato almeno una rete in tutte le otto gare disputate finora sotto la sua guida.

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