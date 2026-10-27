Infortunio Badiashile, stop non sarà breve: la previsione sui tempi di recupero
Altra tegola per il Napoli, e stavolta in difesa. Benoit Badiashile, costretto a lasciare il campo nel secondo tempo della sfida contro la Roma per un problema muscolare, si è sottoposto ieri agli esami strumentali al Pineta Grande di Castel Volturno. Il responso è stato pesante: per il difensore francese è stata rilevata “una lesione distrattiva di medio grado del retto femorale destro”. Una notizia che pesa sul reparto arretrato di Allegri, già privo di Buongiorno e di Spinazzola, e che arriva proprio quando il giocatore si era conquistato la fiducia del tecnico con prestazioni convincenti.
Stop da quattro a sei settimane, a rischio un ciclo di partite
Di norma, per questo tipo di infortunio è previsto uno stop che va dalle quattro alle sei settimane, come scrive l’edizione odierna del Corriere del Mezzogiorno. Un’assenza che coinvolge un intero ciclo di gare, con Monza, Juventus, Porto e Lazio all’orizzonte, e che si inserisce nella lunga lista degli infortunati azzurri, aggravata dai recenti stop di Neres, Alisson Santos e Spinazzola. Il tecnico dovrà dunque ridisegnare la difesa, affidandosi a Rrahmani, rientrato dopo l’influenza, a Rafa Marín e a Marianucci, che potrebbe esordire dal primo minuto a Monza. Per il Napoli, che ha ritrovato punti e fiducia in Europa, si apre così una nuova fase di emergenza da gestire con attenzione.
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