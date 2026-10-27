Zeballos è stato a un passo dal Napoli: cosa ha fatto saltare l'affare

Zeballos sfida il Napoli: il Changuito sognava l’azzurro, poi il Monza ha chiuso. Domani la notte speciale dell’argentino

Domani sarà una notte speciale per Exequiel Zeballos, talento argentino di 24 anni con il Napoli che sembrava nel suo destino. Un sogno per lui e un obiettivo concreto per il club: il nome era emerso già lo scorso gennaio, poi era arrivata una trattativa estiva prolungata fino alla svolta, ma il Monza è irrotto sulla scena e ha chiuso l’operazione. Per questo il Napoli lo affronterà da avversario, nella sfida di domani sera, mentre il giocatore avrebbe potuto giocare al Maradona, dove la sua storia con il club azzurro sembrava già scritta. Lo scrive il Cds oggi in edicola.

Un sogno azzurro con Diego nel cuore

Zeballos, detto il Changuito, ex Boca con Diego nel cuore, aveva sperato di vestire la maglia azzurra. Quando aveva deciso di non rinnovare e di lasciare l’Argentina e la Bombonera, aveva messo in cima alle preferenze proprio il club di De Laurentiis. L’affare è stato vicino alla conclusione tra sprint, accelerate e improvvise frenate, in una trattativa che per mesi ha alimentato le speranze dei tifosi e del giocatore stesso.

La condizione che non si è verificata

Il Napoli era davvero interessato, come aveva confermato il direttore sportivo Manna in ritiro a Dimaro: gradimento totale e apertura all’arrivo, ma a una condizione. La condizione era l’uscita di un attaccante per fargli posto, e non si è verificata. Così il Monza ha approfittato della situazione e lo ha portato in Brianza, e ora Zeballos si prepara a ritrovare il club che aveva sognato. Una notte particolare, in cui il Napoli di Allegri cercherà punti e continuità, mentre l’argentino proverà a lasciare il segno contro la squadra che avrebbe potuto essere la sua.