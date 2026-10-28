Lucca torna titolare, esordio per Marianucci: le novità di formazione per il Monza

Massimiliano Allegri prepara una vera e propria rivoluzione per la sfida contro il Monza.

Massimiliano Allegri prepara una vera e propria rivoluzione per la sfida contro il Monza. Il Napoli, reduce da un solo punto conquistato nelle ultime due giornate di campionato, è chiamato a ritrovare la vittoria per non perdere ulteriore terreno in classifica. Il tecnico azzurro, alle prese con numerosi infortuni e un calendario particolarmente impegnativo, sarebbe pronto a cambiare ben cinque elementi rispetto all'ultima formazione. Come racconta il quotidiano Il Corriere dello Sport, la principale novità dovrebbe riguardare l'attacco, con Lorenzo Lucca pronto a partire dal primo minuto al fianco di Giovane. Una soluzione già vista nella trasferta di Venezia, mentre Rasmus Hojlund dovrebbe inizialmente accomodarsi in panchina.

Rivoluzione Allegri a Monza: Lucca titolare con Giovane, debutta Marianucci! Cinque cambi in formazione

Il quotidiano anticipa infatti: "Lorenzo Lucca titolare e Rasmus Hojlund pronto a saltare in corsa", sottolineando l'importanza di una partita che il Napoli deve necessariamente vincere per continuare ad alimentare le proprie ambizioni.

Il turnover potrebbe coinvolgere anche altri protagonisti della squadra. Secondo il Corriere dello Sport, sono previsti "turni di riposo anche per Meret, Di Lorenzo, De Bruyne e Lang", nell'ambito di una gestione delle energie resa indispensabile dai tanti impegni ravvicinati.

La grande sorpresa potrebbe essere però il debutto stagionale di Marianucci, pronto a trovare spazio per la prima volta in questa stagione.