Formazione Napoli, Allegri pensa a quattro cambi per il Monza: quante novità

Monza-Napoli, le ultime di formazione: Marianucci verso la prima da titolare, Lobotka in regia, Gilmour insidia De Bruyne

Allegri prepara Monza-Napoli, in programma domani alle 20:45, con diverse novità di formazione. Il tecnico ritroverà Rrahmani, rimasto fuori contro la Roma perché colpito da un attacco influenzale alla vigilia e ancora non al meglio della condizione. Dietro mancheranno ovviamente Badiashile, Buongiorno e Spinazzola, mentre per Di Lorenzo non ci sarebbero conseguenze dopo la botta al ginocchio di cui aveva parlato Allegri in conferenza stampa. Un reparto in parte rimaneggiato, che costringe il tecnico a fare scelte obbligate in un calendario fittissimo.

Marianucci verso la prima da titolare, Lobotka torna in regia

La novità più attesa riguarda Marianucci, che si prepara alla prima assoluta in stagione e ha una chance dal primo minuto. Per il giovane difensore sarebbe l’occasione di mettersi in mostra in una partita in cui servono equilibrio e solidità, dopo le difficoltà emerse nelle ultime settimane in fase difensiva. Come riferisce il Corriere dello Sport, tra le novità c’è anche il rientro di Lobotka, dopo due panchine di fila, a cui toccherà la regia del Napoli. Un ritorno che restituisce ordine a un centrocampo in evoluzione, dopo l’esperimento con De Bruyne davanti alla difesa.

Gilmour insidia De Bruyne, Giovane spera nel posto di Lang

Restano da sciogliere alcuni dubbi a centrocampo e in attacco. Gilmour insidia De Bruyne per una maglia da titolare, un ballottaggio che racconta la gestione delle energie del belga nel tour de force con Juventus, Porto e Lazio all’orizzonte. In avanti, invece, Giovane spera di avere una chance nel ruolo di Lang, in un tridente che Allegri potrebbe ritoccare. Le scelte definitive arriveranno soltanto dopo la rifinitura, ma la direzione indicata è quella di un Napoli con volti freschi, chiamato a risalire in classifica sul campo del Monza.